النائب هاشم: ما يقوم به العدو في مزارع شبعا يتناقض مع الاعراف والتقاليد الدولية

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، ان “ما يقوم به العدو الاسرائيلي من جرف وفتح طرق، والقضاء على الاحراج في المنطقة المحتلة من مزارع شبعا وبمحاذاة الاجزاء المحررة، يعتبر اعتداء جديدا وهو ما يتناقض مع كل الاعراف والتقاليد الدولية التي لا تسمح للمحتل بتغيير معالم الاراضي المحتلة، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي عليها وضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي لاتوفر حجرا ولا شجرا، بعد ان تمادت في عدوانيتها على البشر”.

وقال:”نطالب وزارة الخارجية، وفي لحظة وجود الوزير في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، اثارة التطورات المستجدة والاستفزازات الاسرائيلية كي لا تستمر هذه الممارسات التي تزيد التوتر ، وكي لا تستمر سياسة المعايير المزدوجة التي تترك العدو متفلتا من اية قرارات والتزامات دولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام