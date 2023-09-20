الكيان الصهيوني | سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

يبدو ان السرقة لم تعد تقتصر على الذخيرة والسلاح من القواعد العسكرية الصهيونية ، وان الحجج التي كانت تساق أثناي التحقيقات بأن الحرس نيام لن تقنع المحققين هذه المرة ، ففي حادثة ملفتة ابلغت وزارة الامن الصهيونية عن سرقة دبابة من احدى القواعد العسكرية للجيش الصهيوني .

الدبابة المسروقة

فتحت الشرطة الصهيونية تحقيقا مشتركا مع الجيش حول ملابسات قضية سرقة دبابة من قاعدة عسكرية للتدريبات بالقرب من مفترق الياكيم، شمالي الكيان الصهيوني.

وأبلغ ممثل من قبل وزارة الأمن الصهيونية للشرطة عن السرقة ، ومباشرة بدأ محققون من لواء الساحل بالتحقيقات، والذين نجحوا بعد فترة قصيرة بالعثور عليها في ساحة خردة بمنطقة نيشر القريبة.

ووفقا لتحقيقات أولية حول ظروف الحادث يشتبه أن الدبابة لم تكن نشطة وسرقت من المكان لأسباب يجري التحقيق بها حاليا.

المصدر: اعلام العدو