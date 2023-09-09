شركاء النصر، شاركونا رأيكم

نعت حركة “أمل” في بيان، الى “جماهيرها المؤمنة كادرا قياديا من كوادرها اللامعة والمجاهدة، عضو المكتب السياسي النائب السابق الأخ الحاج عبد المجيد صالح – أبو حسن- الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والعطاء والانجاز في كل مواقع التفاني من أجل الجنوب والوطن منذ أن لبى باكرا نداء الأمام القائد السيد موسى الصدر وانخرط في صفوف الحركة مقدما الصورة الأبهى لمعنى الانتماء الصادق والالتزام الحقيقي في مسيرة التحرير والعدالة، والذي عرفته منابر الجنوب مدافعا عن حقوق المحرومين مواجها للاحتلال الاسرائيلي للجنوب والملتزم بالدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها وليغمض عينيه مطمئنا الى مسيرة الجهاد الحركي التي سيبقى واحدا من أسمائها الحاضرة في تاريخها وواقعها”.

مراسم الدفن

يجرى الدفن اليوم السبت ٩ أيلول الخامسة بعد الظهر في روضة الزهراء في صور، التجمع أمام منزله الكائن في صور البص شارع شركة الكهرباء.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده اليوم في منزله، وفي مجمع الخضرا الديني – صور ايام الاحد، الأثنين ، الثلاثاء والاربعاء، صباحاً من العاشرة حتى الواحدة، بعد الظهر من الثالثة حتى السادسة.

كما سيقام احتفال تأبيني في ذكرى مرور أسبوع على وفاته نهار الخميس الساعة ٤ بعد الظهر، للرجال في نادي الامام الصادق (ع) صور، للنساء في حسينية الزهراء (ع)- صور .

وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الاتي: “عبد المجيد صالح، ذمة من مخاضات التاريخ، ووجع الفراق، وأساس من بناء الإمام الصدر، وأول من الأوائل، ووجه من وجوه عذاباتنا التي لملمت غربة المحرومين، وصدر وثيق خاض ميادين المقاومة والتنمية ببسالة، وحركي ظل كموج البحر، وخادم ظل خادما، عبر إلى الله اليوم ليقول بساحة الحق الإلهي: لبنان الأمانة مهدد لا من الغزاة بل ممن يستل خنجر القطيعة وعينه على الكانتونات”.

ونعت كتلة “التنمية والتحرير”، في بيان، “الى اللبنانيين عامة وأبناء الجنوب خاصة، عضو المكتب السياسي في حركة أمل عضو الكتلة النائب السابق الأستاذ عبد المجيد صالح، والذي برحيله سيفتقد الجنوب صوتاً مدوياَ ومقاوماً من طليعة المقاومين، الذين حملوا في قلبهم وعقلهم ووجدانهم قضية الوطن وتحرير الأرض والإنسان حتى الرمق الأخير ولم يبدل تبديلا”.

وتقدمت “من أسرة الراحل وذويه ومحبيه بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يلهمنا وأياهم عظيم الصبر والسلوان وأن يسكنه الفسيح من جنانه الى جوار الشهداء والصديقين”.

وكتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر منصة “اكس”: النائب السابق عبد المجيد صالح: “قائد في تاريخنا الحركي ستبقى مثال وقدوة. وداعا ايها العزيز المحتسب”.