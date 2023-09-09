شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫مراسل المنار: استشهاد مواطن على اوتستراد الغازية جراء رصاص ‫الاشتباكات في مخيم عين الحلوة شرق صيدا  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 13:32

‫مراسل المنار: استشهاد مواطن على اوتستراد الغازية جراء رصاص ‫الاشتباكات في مخيم عين الحلوة شرق صيدا 

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
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