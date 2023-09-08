شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اشار المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الايرانية ناصر كنعاني ان ظاهرة العبودية حاضرة في سياسات الحكومة الكندية.

وقال تعليقا على تقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن استغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين والسكان الأصليين في كندا:”على عكس ادعاءات السلطات الكندية، إن الظل المشؤوم لظاهرة العبودية حاضر بأشكال وأبعاد جديدة في سياسات الحكومة الكندية ويستمر في التأثير بشكل كبير على المجتمع الكندي.”

اضاف “إن قلق مقرر مجلس حقوق الإنسان إزاء استغلال العمال وإساءة معاملة المهاجرين والسكان الأصليين في كندا، من الذين يدعون أنهم يحمون حقوق الإنسان في العالم، يكشف المزيد عن الطبيعة الحقيقية للسلوك التمييزي لهذا البلد في علاقته بقضايا الإنسان وحقوق الإنسان.

وأكد كنعاني على أهمية الاهتمام بالكرامة الإنسانية للشعوب الأصلية والعمال المهاجرين، وضرورة وقف هذا النوع من السلوك التمييزي، وضرورة مراقبة أكثر جدية من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة مهر