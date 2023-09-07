شركاء النصر، شاركونا رأيكم

كتلة الوفاء للمقاومة اكدت ملاقاة أي جهد أو مبادرة حوارية واقعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 18:10

كتلة الوفاء للمقاومة اكدت ملاقاة أي جهد أو مبادرة حوارية واقعية

منذ 2 ساعة 7 September، 2023
كتلة الوفاء
لبنان

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الاسبوعي الانفتاح على ملاقاة أي جهد أو مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل الى انجاز الاستحقاق الرئاسي واكدت التعاون مع الاخرين ورفض كل شكل من اشكال الضغوط والابتزاز.

ودعت الكتلة الى بذل الجهد لضمان الاستقرار النقدي وتحريك عجلة الانتاج ورفع سعر العملة الوطنية، واعتماد الاولوية في الانفاق لتحسين القطاع العام وتوفير حاجات المواطنين للطبابة والتعليم والطاقة وتعزيز اوضاع المرافق العامة التي تعزز الموارد المالية للبلاد.

وشدد على العمل الجاد والمنسق لمعالجة مشكة النازحين السوريين وتأمين عودتهم الطوعية والآمنة الى وطنهم وشجب سياسات الدمج المعتمدة غربيا واوروبيا.

المصدر: موقع المنار

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