شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الاسبوعي الانفتاح على ملاقاة أي جهد أو مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل الى انجاز الاستحقاق الرئاسي واكدت التعاون مع الاخرين ورفض كل شكل من اشكال الضغوط والابتزاز.

ودعت الكتلة الى بذل الجهد لضمان الاستقرار النقدي وتحريك عجلة الانتاج ورفع سعر العملة الوطنية، واعتماد الاولوية في الانفاق لتحسين القطاع العام وتوفير حاجات المواطنين للطبابة والتعليم والطاقة وتعزيز اوضاع المرافق العامة التي تعزز الموارد المالية للبلاد.

وشدد على العمل الجاد والمنسق لمعالجة مشكة النازحين السوريين وتأمين عودتهم الطوعية والآمنة الى وطنهم وشجب سياسات الدمج المعتمدة غربيا واوروبيا.

المصدر: موقع المنار