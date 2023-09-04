شركاء النصر، شاركونا رأيكم

انها الفرصةُ الاخيرة ..

هو الوصفُ الاوضحُ لرئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري عن طرحِه لفكرةِ الحوارِ التي يجبُ أن لا نُفوِّتَها اِن كنا حقّاً نريدُ أن نرحمَ بلدَنا كما قال ..

أمّا المتخبطونَ في السياسةِ كما في كلِّ امورِ الحياةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والامنيةِ وغيرِها فإنهم لم يُغيِّروا شيئاً باسلوبِهم المعهودِ منذُ عقود، ويتوقعونَ نتائجَ مخالفةً عن خيباتِهم المتمددة ..

اسبوعُ الحوارِ المنتظرِ محطةٌ على طريقِ الحلولِ المقترحةِ ومنها الفرنسيةُ عبرَ موفدِهم جان ايف لودريان، ولا ضيرَ اَن يكونَ لودريان مشاركاً في هذا الحوارِ اِن ارتأى ذلك، بحسَبِ ما قالت مصادرُ مقربةٌ من عين التينة للمنار ..

وبينَ عنوانِ الحوارِ الداخلي والطرحِ الخارجي، دخلَ ايلولُ بسيلٍ من العنترياتِ المنبريةِ من على ارضٍ سياسيةٍ رخوةٍ لجماعةٍ سياسيةٍ لا تملكُ الا التعطيلَ وكما اعتادَ اللبنانيونَ ليس بنفَسٍ طويل، متى نفخَ في آذانِهم اهلُ الحلِّ والربطِ الخارجيين.. ومن الخارجِ يُنتظرُ الاعلانُ عن الموعدِ الرسمي لزيارةِ لودريان لبيروت ، فيما أشارت المعلوماتُ الى أنَّ موفداً قطرياً سيزورُ لبنانَ في القادمِ من الأيام، استكمالاً لحراكِهم الحاضرِ على الطاولةِ الرئاسيةِ على الدوام ..

وبينَ طاولاتِ الحوارِ المنتظَرة، فانَ طاولةً للحوارِ نشطةً بينَ التيارِ الوطني الحرِّ وحزبِ الله، كانَ جديدُها تشكيلَ لجنةٍ مشتركةٍ لمناقشةِ قانونِ اللامركزية الاداريةِ الموسعة ..

في فلسطينَ المحتلةِ وسّعَ الصهاينةُ من عدوانِهم وعاودوا المحاولةَ في جنين، فصدَّهم المقاومون المرابطون على الزنادِ في المخيمِ ومحيطِه، فيما الرابطونَ لعقودِ الذُلِّ مع الاحتلال، فقد فتحوا له اليومَ سفارةً في المنامة كمحاولةٍ لمساعدتِه زمنَ الاحباط ..

اما ما يحيطُ الحربَ الاوكرانيةَ من تداعياتٍ فكانَ محطَ لقاءِ الرئيسينِ الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، فكانت اتفاقيةُ الحبوبِ ابرزَ الاطباق، لتنالَ الدولُ الافريقيةُ الاكثرُ فقراً حصةَ بوتين الاكبرَ من هذه الاتفاقات ..

المصدر: قناة المنار