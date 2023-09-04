شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن “الحوار بين مكونات لبنان هو ضرورة وطنية ولا سبيل أمام اللبنانيين غير الحوار للوصول إلى الاتفاق والتوافق على مرتكزات وأسس وطنية لإخراج البلد من حالة الفراغ القاتل على كل المستويات وخاصة موقع رئاسة الجمهورية ولمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية”.

ورأى السيد امين السيد خلال لقاء سياسي مع فعاليات بلدة تمنين التحتا أن “مصلحة اللبنانيين هي بالتلاقي والتفاهم والتعايش وإجراء حوار بنّاء للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة للبدء بمعالجة ما يتخيّط به لبنان من أزمات ومشاكل مالية واقتصادية”، ودعا إلى “العمل بجد ونشاط وبذل أقصى الجهود لحماية المجتمع اللبناني من الآفات الاجتماعية والفساد الأخلاقي ومواجهة كل الطروحات والعناوين التي غايتها تدمير المجتمع أخلاقيا ومعنويا وتربويا وسلوكيا”.

من جهة ثانية، قال السيد امين السيد إن “الحوار الإيراني- السعودي يجلب الاستقرار والخير العام إلى المنطقة بأكملها ويساهم في حل الأزمات ومعالجة العديد من المشاكل فيها ويبعد مخاطر الحروب والاقتتال التي تحاول أميركا وإسرائيل إثارتها في المنطقة خدمة لمصالحهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام