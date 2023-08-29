شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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August 29 2023 - 18:32

الحلبي بحث مع ممثلي المكاتب التربوية للاحزاب في التحضيرات لانطلاق العام الدراسي

منذ 21 mins 29 August، 2023
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لقاء تشاوريا مع عدد من ممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة، وتناول البحث التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشرح الوزير “للمجتمعين التحضيرات ونتائج جلسة مجلس الوزراء الذي كان متفهما ومتعاونا لجهة جدولة الإعتمادات اللازمة لتأمين بدل إنتاجية للمعلمين”، ولفت إلى أنه “يسعى من خلال الإجتماعات والإتصالات المفتوحة مع جميع المعنيين والمختصين إلى تأمين الأموال التي أقرت للتربية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وبالسرعة المطلوبة، ليتسنى إطلاق عام دراسي جديد آمن ومستقر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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