شركاء النصر، شاركونا رأيكم

نعى لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الاعلامي الكبير الاستاذ طلال سلمان وجاء في بيان النعي :

“في زمن (إعلام للإيجار ) ،زمن تسويق الأضاليل مدفوعة الأجر وتشويه الحقائق والتحريض الغرائزي الفتنوي واستثارة المشاعر الفئوية من طائفية ومذهبية وسواها من النوازع الخاصة.

في هذا الزمن ترجل طلال سلمان عن صهوة الحرف الحر وهو الذي رفض بيع أو رهن قناعاته المبدئية طاويا بقرار ذاتي مر آخر صفحات السفير بعزة نفس عز نظيرها ،وهي التي تصدرت لعقود مهام سفير الشرفاء والوطنيين الى مطارح العز ومراتب الشرف حيث القضية الأسمى بنبل المناضل العروبي الوحدوي المؤمن بالمقاومة سبيلا لتحرير الارض والمقدسات.

لقد سكن الأسى والحزن قلوب الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع قيادة وكوادر وجمهورا لفقد قامة وقيمة ستبقى في الوجدان عنوانا لامعا لمجد الكلمة الحرة على صفحات الأجيال وفي مخيال الذين حملت السفير شؤونهم والشجون”.

المصدر: بريد الموقع