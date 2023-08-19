عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 17-8-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 17-8-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– منصة الحفر جاهزة و3 أشهر لتحديد كمية الموجودات

– الـ”كابيتال كونترول”: عفو عن جرائم المصارف

– 7 مليارات دولار الاحتياطي الفعلي

– قم وانهض… لم يعد المستحيل بعيدًا!

– “إسرائيل”… “جيش الشعب” يخشى التفكّك

اللواء

– الدولار يعمّم العتمة مجددًا.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان

– باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار

– بين كوز الوزارة وجرّة المركزي..!

– ويبقى المطلوب إيجاد حلّ لمال المودعين

نداء الوطن

– 10 ملايين دولار توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني

– الحكومة تطلب تجديد حق التشريع في الحقل الجمركي

– بعد توقّفها لأشهر طويلة.. الأمانات العقارية تدوّر محرّكات الجباية

الديار

– العلم اللبناني رُفع على منصّة الحفر “ترانس أوشن” بعد وصولها الى المياه اللبنانيّة

– لودريان فاجأ النوّاب بطلب الإجابة خطيًا عن سؤالين قبل أواخر آب الجاري

– التقسيم النفسي يكاد يقع…

الجمهورية

– الأفق مسدود برًا والرهان بحرًا

– خطوة مهمة لحفر البئر الاستكشافية

– رسالة لودريان النيابية: “للتذكير” قبل “التحذير”

– لبنان تحت العتمة

أسرار الصحف:

النهار

أُفيد أن سفيرة دولة كبرى تواكب الملف اللبناني والرئاسي، باقية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية نظراً الى ما هو مقبل على لبنان، بتوجيهات من إدارة بلدها.

الجمهورية

أكد قريبون من مرجع مالي أنه سيتم إيجاد طريقة مناسبة لتسديد إستحقاق حيوي في نهاية الشهر بلا تجاوز الضوابط القانونية.

تشهد إحدى السفارات العربية زحمة خانقة يومياً من أجل تجديد أوراق الإقامة في لبنان نتيجة التدابير الجديدة المطلوبة لبنانياً وأممياً.

وصف مصدر سياسي بأنه فوجىء بموقف حزب معارض من حادثة خطيرة حصلت أخيراً واصفاً الموقف بالمدروس خلافاً لموقف حزب معارض آخر.

اللواء

فُهم أن الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج!

خلافاً لما سمعه مرجع نيابي كبير من قطب نيابي، يتولى التنسيق معه، شكل قرار تكتل التيار الوطني الحر صدمة لجهة مقاطعة جلسة التشريع اليوم.

الأنباء

يبدو واضحاً أن الموقف الصادر عن فريق سياسي تجاه موعد تشريعي شعبوياً وصدر تحت الإحراج ولا يعبّر عن حقيقة التوجه لديه والذي عبّر عنه بشكل مختلف في الأشهر الماضية.

دخول البلاد في العتمة الشاملة نتيجة لعدم دفع لمستحقات أساسية يبدو فصلا من فصول مشابهة ستطال الكثير من القطاعات.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن السير بتنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي الخاص بتبادل المعتقلين وتحرير الأموال الإيرانية ليس مجرد اتفاق تقني ظرفي لأن الثمن الذي سدده كل طرف في الاتفاق كان يصنفه في دائرة المعادلة الاستراتيجية للاتفاق النووي، سواء ما يتصل بأهمية المعتقلين الأميركيين كورقة ايرانية أو أهمية الأموال الايرانية لدولة تفرض العقوبات على إيران لتجفيف مواردها المالية، وتوقع المصدر تتمات للاتفاق أكبر بكثير.

تحدّث مصدر أمني عن مواجهة أربعة نواب من الذين وقعوا اقتراح القانون الخاص بتشريع المثلية لحالات غضب شعبي وتلويح مراجع روحية بإصدار مواقف علنية ضدّهم كل منهم في طائفته. وقال إن بعض هؤلاء النواب تراجع عن موقفه وبعضهم يناقش إعلان موقف نادم على التوقيع، فيما أعلن نواب تغييريون آخرون براءتهم من مواقف زملائهم خشية أن تلحقهم موجة الغضب.

المصدر: صحف