المرتضى: مَن سوى اسرائيل يفرحه استشهاد مقاومٍ وسقوط مواطن ولمصلحة من التحريض على سلاح المقاومة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 20:54

المرتضى: مَن سوى اسرائيل يفرحه استشهاد مقاومٍ وسقوط مواطن ولمصلحة من التحريض على سلاح المقاومة؟

منذ 2 ساعة 10 August، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

اكد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان ان “سلاح المقاومة يفرضه وجود اسرائيل عدوّة لبنان وكلّ اللبنانيين. هو حصراً لردع غدرها ومواجهة اطماعها لانّها لن ترتاح الاّ برؤية وطننا يسقط او يشتعل بحربٍ اهلية.”
واضاف:” فلماذا التحريض على هذا السلاح؟ ومن سوى اسرائيل يُرضيه ويفرحه ان يسقط مقاومٌ ومواطن؟ من الذي ينفخُ في بوق الفتنة؟ ومن يسعى لجعل المسيحيين وقوداً لمواجهةٍ مع المقاومة نيابةً عن اسرائيل لأنّ الاخيرة لا تستطيع خوضها؟ ومن له مصلحة في خلخلة الوضع الامني وفي محاولة اغتيال وزير الدفاع الوطني؟”
وتابع:”إنّها اسرائيل وحدها ومعها العاملون لخدمة اهدافها من حيث يعلمون او لا يعلمون.”
وقال المرتضى:”وقانا الله شرّ ساعة الغفلة والغافلين، والهمنا الوعي والثبات وكظْم الغيظ، وساعدنا على حفظ وحدتنا الوطنية، واعاذنا من شرّ الذين ينفثون سموم الشقاق والتحريض والتضليل ويبثّون الخوف والحقد والكراهية بين مكوّنات هذا الوطن خدمةً للعدو وخططه الشيطانية.”

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