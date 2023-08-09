استشهاد مراسل قناة سما وثلاثة من عناصر القوات المسلحة السورية جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة في ريف درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2023 - 20:32

استشهاد مراسل قناة سما وثلاثة من عناصر القوات المسلحة السورية جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة في ريف درعا

منذ 2 ساعة 9 August، 2023
استشهاد مراسل سما الميداني فراس الاحمد بعبوة ناسفة في درعا
سورية - عربي وإقليمي

استشهد مراسل قناة سما في محافظة درعا فراس الأحمد، وثلاثة من عناصر القوات المسلحة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم من تغطية عمليات الجيش العربي السوري في تمشيط الحدود مع الأردن من تجار المخدرات.

مراسل سما الميداني الشهيد فراس الاحمد
مراسل سما الميداني الشهيد فراس الاحمد

وذكر مصدر ميداني لـ سانا أنه تم استهداف السيارة التي تقل فراس وعناصر الجيش بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعها إرهابيون على طريق في منطقة الشياح بريف درعا، ما أدى إلى استشهاده مع اثنين من عناصر الجيش على الفور، فيما ارتقى عنصر ثالث بعد نقله إلى المستشفى.

والمراسل فراس من مواليد الشيخ مسكين 1992، والتحق بالعمل في قناة سما عام 2014، واستمر بالعمل مراسلاً للقناة في درعا حتى استشهاده.

المصدر: وكالة سانا

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