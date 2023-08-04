في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، لفت نائب رئيس رابطة مخاتير قضاء بعبدا المختار خليل فرحات الى أن سجلّات النفوس في بعبدا ممزّقة وبحاجة الى إعادة نسخ ومكننة كما أن قضاء بعبدا الذي يضم مليون و200 ألف مواطن فيه ماكينة بصم واحدة.

وفي التقرير الذي عرض خلال الحلقة اشتكى مختار حارة حريك حسّان سليم من شحّ أوراق إخراجات القيد ومن إضراب الموظّفين، الذي تتفاوت حدّته من دائرة نفوس الى أخرى، كما ذكر أن الطوابع من فئة خمسة الاف ليرة ومن فئة ألف ليرة غير متوفّرة وتباع اليوم في السوق السوداء.

وخلال التقرير أيضا اشتكى مخاتير برج البراجنة من تأخّر صدور إخراجات القيد بسبب حضور موظّفي دائرة النفوس في بعبدا ليومين فقط.

في اتصال هاتفي مع رئيس رابطة مخاتير قضاء مرجعيون محمّد حمّود، ذكر حمّود أنهم يواجهون نقصاً في إخراجات القيد الفردية والعائلية من وقت لآخر، وتأخّرا في صدور عدد من بطاقات الهويّات لمدّة تجاوزت السنة. وتابع حمّود أنّ هناك نقصا في عدد موظّفي دائرتي ميس الجبل ومرجعيون.

رئيس رابطة مخاتير نفوس جويّا وقرى الجوار وسام الزين، تحدّث عن شح أوراق إخراجات القيد الإفرادي، وعن النقص في استمارات بطاقات الهوية، والشحّ الكبير في استمارات جوازات السفر. ولفت الزين الى أنّ هناك بطاقات هويّة لم تصدر منذ سنتين.

أخيرا قال الزين إنّ أوراق إخراجات القيد الإفرادي سيتم استبدالها بأوراق من حجم A4 أرخص ثمنا من الأوراق المعتمدة حاليا.

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