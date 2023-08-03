يتابع فوج اطفاء الضاحية جهوده مدعومًا ببعض من مراكز الدفاع المدني المختلفة وبمواكبة من الفرق الإسعافية في الدفاع المدني – الهيئة عملية إهماد الحريق الهائل الذي شبّ في إحدى مستودعات القماش والبرادي على طريق المطار خلف التعاونية العاملية.

ويقوم عناصر الفوج باستحداث بعض الفتحات في الأرض (الأسقف للطوابق السفلية) للوصول الى مصدر النيران، ولتبريد المكان عبر هذه الفتحات لكسر درجات الحرارة المرتفعة، والتي من شأنها أن تساعد في رجال الإطفاء في محاصرة النيران تمهيدًا لإهمادها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام