بدأ موقع “يوتيوب” في اختبار ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختصر وقت المستخدمين، وفق ما ذكره موقع “The Verge”.

حسب الموقع التقني المتخصص في التكنولوجيا، فإن هذه الميزة موجودة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في المنصة، ومخصصة لعدد محدود من مستخدمي المنصة.

بينما يأمل “يوتيوب” أن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون مشاهدته، وتظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حالياً باللغة الإنكليزية فقط، في “يوتيوب ووتش” وفي صفحات البحث.

فيما أُعلن أن الغاية من هذه الميزة، التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، هي منح الجمهور لمحة عن المحتوى الذي ينتظرهم، على ألا تكون بديلة لوصف الفيديوهات الذي يكتبه البشر. وتساعد هذه الملخصات الجمهور في تحديد ما إذا كان المحتوى مناسباً لهم بسرعة.

قالت المتحدثة باسم “غوغل”، جين جيمي، لموقع The Verge: “نحن نختبر ميزة جديدة للمشاهدين تستخدم الذكاء الاصطناعي، لإنشاء ملخصات لمقاطع فيديو يوتيوب”.

أضافت: “كثيراً ما نختبر الميزات الجديدة قبل إطلاقها رسمياً؛ حتى نتمكن من بناء وتحسين أفضل تجربة لمشاهدينا ومنشئي المحتوى”.

المصدر: عربي بوست