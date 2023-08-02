مساعٍ جديةٌ لاستدامةِ قرارِ وقفِ اطلاقِ النارِ الذي صمدَ منذُ الظهرِ في مخيم عينِ الحلوة تحتَ اعينِ “هيئةِ العملِ الفلسطيني المشترك” التي دخلت المخيم .. خفَتَ صوتُ الرصاص، معَ ارتفاعِ صوتِ العقلِ لانقاذِ المخيمِ الفلسطيني ومن خلالِه كلِّ المخيماتِ والساحةِ اللبنانيةِ من فتنةٍ خطرةٍ تهددُ الجميع ..

عادَ الهدوءُ اذاً وبدأَ الناسُ بالعودةِ الى منازلِهم داخلَ المخيمِ وفي محيطِه، على املِ ان تحاطَ هذه الاحداثُ باهتمامٍ فلسطينيٍ ولبنانيٍ عالٍ لمنعِ تكرارِها، خشيةً من انزلاقِها الى ما لا تُحمدُ عقباه..

في المنزلقاتِ اللبنانيةِ الداخليةِ مناوشاتٌ سياسيةٌ على ابوابِ المصرفِ المركزي، لم تؤثِّر على ثباتِ الحاكمِ الجديدِ ونوابِه الثلاثة، ولا على الاسواقِ الماليةِ التي تشهدُ استقراراً واضحاً بسعرِ صرفِ الدولارِ امامَ الليرة.

وامامَ منبرِ الصرحِ البطريركي في الديمان اعلنَ رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي عن اتصالٍ اجراهُ بالحاكمِ وسيم منصوري وتحدثَ عن خطةٍ نقديةٍ كاملةٍ اقترحَها الحاكمُ ونوابُه طالبينَ من مجلسِ النوابِ اقرارَها، والا فلن تستطيعَ الحكومةُ تأمينَ الدواءِ ولا الرواتبِ بالعملةِ الاجنبيةِ آخرَ الشهرِ الحالي بحسَبِ الرئيسِ ميقاتي ..

ومعَ انعدامِ الاملِ بضبطِ بديهياتِ القيمِ السياسيةِ لانقاذِ البلاد، كانَ طرحُ انعقادِ جلسةٍ حكوميةٍ الثلاثاءَ المقبلَ في الديمان لضبطِ ما سماهُ ميقاتي القيمَ الاخلاقيةَ والايمانيةَ للبنانيينَ في ظلِّ تعرضِهم وتلامذتَهم لحملاتٍ تستهدفُ تلكَ القيم ..

اما القيمونَ على الواقعِ السياسي ففي صمتٍ حتى ايلول، فيما علمت المنارُ ان الموفدَ الفرنسيَ جان ايف لودريان لن يكونَ معَ المنتظرين، انما سيراسلُ في الايامِ المقبلةِ رؤساءَ الكتلِ النيابيةِ طالباً منهم اجاباتٍ مكتوبةً يُحددونَ فيها ما يرَوْنَه من برنامجِ الرئيسِ ومواصفاتِه، ليتمَ بحثُها على طاولةِ العملِ او الطاولةِ التشاوريةِ التي يُعِدُّ لها في ايلولَ المقبل ..

المصدر: قناة المنار