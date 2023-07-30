أطباء متطوعين من 12 دولة يخدمون زوار الإمام الحسين (ع)

من اثني عشر دولة عربية و إسلامية و اجنبية، اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن مشاركة اطباء وكوادر طبية مختلفة كمتطوعين في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في عموم مدينة كربلاء المقدسة لتقديم الخدمة لزوار مرقد الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء.

حيث التحق الملاك الطبي المكون من مئة متخصص بينهم اثنين وثلاثين طبيبا واخرين من الكوادر الصحية المتخصصة والذين جاءوا من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولبنان واميركا واستراليا وباكستان ودولة الامارات العربية وفنلندا وبريطانيا حيث انتشروا في المفارز الطبية بالقرب من الحرم الحسيني الشريف.

وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية د. حيدر العابدي:”هذا الشرف الذي ينالوه هؤلاء الكوادر بخدمة الزوار يجعلهم يحبون المجيئ والمساهمة مع المفارز الطبية لتقديم الخدمة. انهم يقدمون بياناتهم قبل الوصول الی كربلاء ويتم قبولهم بنصب مفارز، بعض المفارز خاصة بهم وبعضها مفارز مدمجة مع مفارز مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة”.

يذكر ان التطوع في خدمة زوار الامام الحسين عليه السلام لم يقتصر علی الجانب الطبي والصحي بل شمل مواكب خدمية اخری جاءت من مختلف الدول الاسلامية والأجنبية ومن مختلف الطوائف والاديان والقوميات.

الاندفاع لدى الأطباء المتطوعين الذين جاءوا من مختلف دول العالم، يكمن في حب الامام الحسين (عليه السلام) وخدمة زائريه بكل امكانياتهم وطاقاتهم ليجسدوا بذلك قوله تعالى “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

المصدر: مواقع