مصادر مطلعة لقناة المنار : تصحيح مسابقات الشهادة الثانوية العامة أنجز في مختلف المناطق التربوية

بعد انتظام عملية تصحيح الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة اكدت مصادر مطلعة لقناة المنار أن تصحيح المسابقات أنجز في مختلف المناطق التربوية رغم وجود بعض إلاشكاليات في أعمال المكننة.

وتلفت المصادر إلى أن أعمال التصحيح انتهت في النبطية وفي زحلة وبعلبك الهرمل باتت في طورها النهائي وتقتصر في مرحلتها الحالية على الأعمال الإدارية، أما في الشمال فينتهي التصحيح يوم الأربعاء في المراكز كافة ، ما يعني أن الشائعات التي تحدثت عن تأخر صدور نتائج الامتحانات إلى منتصف شهر آب المقبل هي غير صحيحة بتاتا.

وبحسب المصادر عينها فأن النتائج امتحانات الشهادة الثانوية ستصدر في نهاية هذا الشهر الجاري كما كان متوقعا ومخططا له ، اما كل ما يشاع عن تأخر في إصدار النتائج فهدفه – بحسب المصادر – تحسين شروط التفاوض التي يجريها الإداريون المعنيون بعملية التصحيح مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي لرفع بدلات اتعابهم إلى أكثر من ثمانية عشر دولار عن كل 3 جلسات تصحيح ، كما ان هناك الاشكالية المتعلقة بأعمال المكننة وإدخال العلامات الجزئية الصادرة عن المصححين الى النظام الإلكتروني المعتمد في عملية العلامة النهائية لكل مسابقة ولكل طالب، ولفتت المصادر الى ان هذه الاشكالية سببها عمل المعنيين بها فترة بعد الظهر فقط.

المصدر: قناة المنار