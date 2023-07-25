عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023

العناوين:



الأخبار:

ـ إسرائيل… حرب «القبائل»

ـ سلامة يوقف منصّة «صيرفة»

ـ لعنة جنين وراء العدو: نموذج العبوات الناسفة يتنقّل

ـ واشنطن نحو «قانون كبتاغون 2»

ـ «معركة بيروتيّة» مستمرّة بين النجمة والأنصار

البناء:

ـ نتنياهو يسقط فرص التسويات ويمضي قدماً بالسيطرة على مؤسسات الحكم بإلغاء الرقابة القضائية

ـ الانقسام يهدّد بشل الاقتصاد والجيش في الكيان… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة وتلوّح بالتصعيد

ـ لودريان اليوم بلا مبادرة… وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال ثلاثة أيام

الجمهورية:

ـ لودريان للوساطة والتسهيل في زمن التعطيل ـ تعزيز العلاقات بين لبنان والإمارات

ـ الفصل الأخير بدأ: أشهر أم سنوات؟

اللواء:

ـ «عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!

ـ مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس.. وبخاري يكرِّم المفتي غداً

ـ الكنيست بحدُّ من “المعقولية” والمعارضة تخشى الفوضى

الديار:

ـ تخبّط في مُعالجة «فراغ» ما بعد سلامة… «شراء للوقت» يزيد مخاوف الفوضى!

ـ لودريان يعود مُقيّداً دون خطة حواريّة… حراك قطري لإنتاج تسوية خلال أشهر؟

النهار:

ـ تقاذف جمر الحاكمية وتهديد نوابها بالعقوبات

ـ الكنيست يحد من صالحية المحكمة العليا ويعمّق الإنقسام

ـ روسيا تحذر من “رد قاسٍ ” بعد استهداف موسكو وتستهدف طريق الحبوب في البحر الأسود

نداء الوطن:

ـ “المنظومة” تُمعن في شراء الوقت هرباً من الإصلاح وعلى حساب المودعين

ـ بري وميقاتي: فلنبقَ معتمدين على دولارات مصرف لبنان!

ـ لودريان آتٍ حاملاً “كتاب” الدوحة

الاسرار:

البناء:

قال دبلوماسي عربي إن الممانعة الأممية والأوروبية والأميركية لعودة النازحين السوريين ورفض نقل المساهمات المالية إليهم بصفتهم عائدين من النزوح ومتابعة أحوالهم بعد العودة بدلاً من الزعم المسبق بأن عودتهم غير آمنة سوف تفرض تحولات إقليمية تحت ضغط الأزمة الناتجة عن النزوح والتمسك الغربي برفض استقبال النازحين ما يعزّز خط الانفتاح على سورية مالياً من خارج العقوبات الغربية.

يعتقد مرجع سياسي لبناني أن الفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار لأكثر من سنة حتى يتبلور مخاض المنطقة الجاري ببطء في ظل ارتباط المواقف الأميركية بمعادلة القلق على الكيان ويصبح الخوف من الانفجار الكبير سبباً لتصنيف كل التنازلات المطلوبة لتفادي الانفجار في مرتبة الترسيم البحري مع لبنان، بما في ذلك رئيس يطمئن المقاومة والانسحابات الحدودية في الجنوب.

الجمهورية:

ـ يسود اقتناع لدى بعض القوى بأن رئيس تيار سياسي، إذ يعلن استعداده للسير بمرشحين معينين لرئاسة الجمهورية، فإنه يعمل لترشيح نفسه واقعيا في نهاية المطاف.

ـ وضع سياسي جولة الموفد الرئاسي الفرنسي في إطار إبقاء الآمال معقودة على انتخاب رئيس للجمهورية.

ـ إستبعدت أوساط سياسية معارضة أن يُفضي الحوار بين حزب وتيار إلى أي نتائج عملية.

اللواء:

تتشدَّد سفارات دول أوروبية بينها صديقة للبنان في إعطاء فيزا، حتى لأسباب عائلية أو اجتماعية وتمهر الطلبات بالرفض بعد استيفاء الرسوم ؟!

بدأت وزارات سيادية التعامل بالمثل مع منظمات دولية لا تحترم رغبة لبنان بالحصول على داتا النزوح السوري.

يُسجل حضور تمويلي لافت لأثرياء قدامى وجدد، في مناسبات متعددة في مختلف المناطق.

النهار:

ـ بدأ عدد من اللبنانيين بالتعامل مع مصارف خارجية “اونلاين” ليس لها فروع في لبنان وانما مكاتب تمثيلية غير رسمية لاجراء عقود وتحويل الاموال.

ـ تحولت مجموعة “واتساب” الخاصة بالوزراء إلى حلبة صراع بدل أن تكون مساحة لتبادل الأفكار وتقريب وجهات النظر وأمس رد وزير شؤون المهجرين على زميله وزير الخارجية بأنه مرتهن للخارج ردًا على وصف الثاني له بأنه “حشري”.

نداء الوطن:

ـ يتردّد أنّ حسم مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة التمديد له أم لا، يتوقّف على إشارة خارجية ينتظرها بعض المعنيين.

ـ يقول بعض الأوساط السياسية إنّ نائب الحاكم الأول وسيم منصوري متحمّس لتولّي الحاكمية ولكن بعد تأمين الضمانات والشروط التي تحميه من التصويب السياسي، وذلك خلافاً لرأي مرجعيته السياسية.

ـ يؤكّد مصدر رفيع في «تيار المستقبل» في مجالسه الخاصة أنّ كل ما يشاع عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري بوساطة فرنسية، هو من نسج تمنّيات مؤيّديه، لكنّ الحقيقة غير ذلك.

المصدر: صحف