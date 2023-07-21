الوزير بيرم استقبل وفدا من إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم و

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وفدا من إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية ، برئاسة النقيب جوزيف الحداد وعضوية مجموعة من رؤساء وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابات المنضوية تحت راية الإتحاد.

وشدد وزير العمل خلال اللقاء الذي “ساده حوار بناء على أولوية العامل اللبناني وتفعيل المنصة التابعة للاتحاد وربطها مباشرة بمنصة وزارة العمل، لتأمين البدائل للعمالة النازحة والتي سوف يتم التشديد على تبديلها عبر تفعيل التفتيش و التشدد به حفاظا على أولوية أرزاق اللبنانيين”.

وطالب الوفد، بحسب بيان وزعه، بدفع “ما يستحقه العامل فعليا من قيمة راتب بحوالي 70 من قيمة الرواتب القديمة. كما تم البحث في أفق التدريب في القطاع السياحي بالتنسيق بين وزارة العمل والإتحاد، وقد أبدى معالي وزير العمل كل الإيجابية والتفهم لمطالب الإتحاد والتنسيق الدائم بين معاليه وإدارته والإتحاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام