المفتي عبدالله : المفاجئ في القرار الأوروبي ليس طبيعته إنما وقاحته

دعا مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل” القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة زغدرايا، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة محمد علي جواد موسى شقيق مسؤول ملف شرق صيدا في مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح الدكتور جواد موسى، الى “مقاربة القضايا الوطنية المتصلة بهموم اللبنانيين مقاربة ببعد وطني لا طائفي”، مشددا على “ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي من كافة الاطراف الى مستوى التحديات والنأي به عن التحريض الطائفي والمناطقي”.

وتطرق القاضي عبد الله للقرار الصادر عن البرلمان الاوروبي، معتبرا ان “المفاجئ في القرار ليس طبيعته انما وقاحته وتدخله في سيادة لبنان”، مشددا على “وجوب حل مسألة النازحين السوريين وتحقيق عودة آمنة الى بلادهم من خلال التنسيق مع الحكومة السورية”.

الاحتفال حضره اضافة للمفتي عبد الله رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، النائبان علي عسيران وميشال موسى، فاعليات روحية وبلدية واختيارية وحشد من ابناء البلدة وقرى شرق صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام