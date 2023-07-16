الشيخ قاووق: لتوافق وطني ينقذ البلد.. وللتواصل مع سوريا لمعالجة أزمة النازحين

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على وجوب المسارعة إلى توافق وطني لإنقاذ البلد على كافة المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية كافة.

وأشار الشيخ قاووق الى أن “توازنات المجلس النيابي تجعل التوافق قضية إلزامية، وهذا يعتبر نعمة وليس نقمة لمن يريد إنقاذ البلد”، وقال “لقد وصل جماعة التحدي والمواجهة إلى طريق مسدود، وهذا هو سبب توترهم وخيبتهم وصراخهم”، وأكد “نتطلع إلى المستقبل القريب الذي يكون فيه انفراجات سياسية تخفف من معاناة اللبنانيين، وتقرب المسافات من انتخاب رئيس للجمهورية”.

من جهة ثانية، رأى الشيخ قاووق أن “قرار الاتحاد الأوروبي السافر والاستفزازي والاستبدادي حول ابقاء النازحين في لبنان يشكّل إساءة وعدوانا على السيادة والكرامة اللبنانية، وتهديداً حقيقياً للاستقرار والوحدة الوطنية”، واكد أن “لبنان ليس ملزماً بأي شيء من التوصيات الأوروبية، وعليه أن يعمل لمصلحته تعجيل التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد المخارج المناسبة التي تعجّل معالجة أزمة النازحين”.

المصدر: موقع المنار