المقاومة الإسلامية تقصف صفد ومستوطنات العدو وتزف الشهيدين “أبو الفضل كركي” والشيخ نبيل قاووق

ردت المقاومة الإسلامية على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وقصفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

كما قصفت المقاومة الاسلامية معسكر “أوفيك” الاسرائيلي ‏بصلية من صواريخ “فادي 1″، وتحركات لجنود العدو في مستعمرة “المنارة” بالأسلحة الصاروخية، وأيضاً مستعمران “ساعر” و “روش بينا” و”سونوبار” بصلية صاروخية.

وعرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الاسلامية، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو ومنطقة صفد شمال فلسطين المحتلة.

المقاومة الإسلامية وقيادة حزب الله تزفان الشهيدان “أبو الفضل كركي” والشيخ نبيل قاووق

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والاعتزاز، الى أهل المقاومة والشهداء، القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة حسين عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها.

لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة.

نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الامام الخامنئي ومن جميع المجاهدين وعوائل المجاهدين والشهداء بشهادة هذا القائد الكبير، ونتوجه خصوصاً لعائلته الشريفة بالعزاء وأن يمنّ عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والأخرة.

كما زفت قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين، وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح.

لقد تولى سماحة الشيخ الشهيد العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة جديرا بالأمانة التي حملها، عالماً رسالياً ومجاهداً كبيراً وكان موجوداً بشكل دائم في ساحات الجهاد قريباً من المجاهدين في الخطوط الامامية وقضى عمره الشريف في ميادين الجهاد والعطاء والتضحية.

نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان ومن سماحة السيد القائد الامام الخامنئي ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة أن يمن عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدينا والاخرة.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله الإدعاءات الصهيونية حول إغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وأكدت أنه بخير وعافية.

المصدر: الاعلام الحربي