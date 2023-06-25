بالتزكية.. تيمور جنبلاط رئيسا للحزب “التقدمي الاشتراكي”

فاز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية الاحد، كما فاز ظافر ناصر بأمانة السر العام بالتزكية، وحبوبة عون وزاهر رعد نائبين لرئيس الحزب، وفاز أيضا بعضوية مجلس القيادة كل من نشأت الحسنية، محمد بصبوص، ريما صليبا، مروى ابو فراج، لما حريز، رينا الحسنية، كامل الغصيني وحسين ادريس.

وبالمناسبة، اعتبر وليد جنبلاط خلال المؤتمر العام الإنتخابي للحزب أنه “منذ ٤٦ عاما كان التحدي أن نكون أو لا نكون، وبفضل الرفاق والمناضلين وصمدنا وبقيت المختارة وبقي الحزب”، وتابع “شعارنا كان في النضال من أجل عروبة لبنان وتطوره الديمقراطي وضرورة إلغاء الطائفية السياسية وصولا إلى المساواة بين المواطنين، هدفنا كان تحقيق النظام الاشتراكي الأكثر إنسانية مع عدالة إجتماعية متطورة وشاملة، والحفاظ على القطاع العام وتطويره في الصحة والتعليم والجامعة اللبنانية وغيرها من المجالات ضرورة لحماية المواطنين من الاحتكار ومن التمييز”.

وشدد جنبلاط على أن “الإصلاح الشامل الجذري هو أكثر من ضرورة بعيدا عن الوصفات التجميلية للهيئات الدولية”، مؤكدا أن “الحوار هو السبيل الأوحد للوصول إلى التسوية وتكريس المصالحة”، ورأى أن “تحرير الأرض في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط هو أمر متلازم مع ترسيم الحدود”، لافتا الى أن “تقوية الجيش وتعزيز قدراته إلى جانب خطة دفاعية هو ضرورة”.

وأشار جنبلاط الى أن “رفض التقسيم أو الفدرالية لا يعني التهرب من تحقيق اللامركزية الادارية والانماء المتوازن”، وقال “التضامن مع حق الشعوب في الحرية والعيش الكريم هو حق وواجب، وكيف إذا كان الشعب السوري في مواجهة الطغيان والاستبداد؟”.

وعن ما يجري في فلسطين، قال جنبلاط “هو نهاية وهم الدولتين وما يجري إجهاض للمبادرة العربية”.

بدوره، قال تيمور جنبلاط إن “الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى حزب النضال لأجل الحفاظ على لبنان المؤسسات والحوار الحقيقي لا لبنان الشغور والتعطيل، وسنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بعيدا عن جبهات الرفض من أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام