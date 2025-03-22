تيمور جنبلاط: للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

رأى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان النائب تيمور جنبلاط ان “الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 هما السبيل الوحيد لعدم الدخول في صراعات عسكرية جديدة قد تدفع لبنان الى آتون الحروب من جديد”.

ولفت جنبلاط في حديث له يوم السبت الى ان “ذلك يتطلب انسحابا اسرائيليا من النقاط التي لا تزال تتمركز فيها، لبسط الدولة سلطتها الكاملة، القادرة وحدها على منع الاختراقات الامنية والتأثير على الاستقرار الهش الذي تشهده منطقة الجنوب”.

واستنكر جنبلاط “إمعان اسرائيل بانتهاكاتها المستمرة للبنان”، وأمل من “الحكومة متابعة الخطوات التي بدأها العهد، لناحية تدعيم مؤسسات الدولة الضامنة لكل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام