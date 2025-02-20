تيمور جنبلاط: لا يمكن تحقيق سيادة لبنان وبعض أراضيه محتلة

استقبل رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط الاربعاء رئيسة “مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي” إيراتكسه غارسيا بيريز والوفد المرافق، حيث تم البحث خلال اللقاء في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

وبالمناسبة، قال جنبلاط “لا يمكن تحقيق سيادة لبنان في ما بعض أراضيه محتلة، فيحب تحرير تلك الأراضي بما يتوافق مع الاتفاق الأميركي لوقف إطلاق النار والذي يتضمن تطبيق القرار الأممي 1701″، وتابع ان “العدوانية الاسرائيلية المسلحة دمرت ممتلكات الكثير من اللبنانيين في الجنوب والبقاع وبيروت، كما أن قرى بأكملها أصبحت مدمرة بالكاملة وغير صالحة للعيش، إضافة إلى الآلاف من المواطنين اللبنانيين الأبرياء الذين قتلوا وجرحوا، وتعرض الكثير من المؤسسات الاقتصادية والزراعية لأضرار بالغة من جراء تلك الحرب”.

وشدد جنبلاط على “مسؤولية الدولة اللبنانية في إعادة إعمار ما هدمته الحرب”، ولفت إلى أن “هذا الأمر يحتاج أيضا الى الدعم العربي والدولي”، وقال إن “استمرار إسرائيل باحتلال 5 نقاط في جنوب لبنان، يشكل تحديا للقانون الدولي والمجتمع الدولي”، وأكد أن “الحزب التقدمي سيبقى ملتزما المطالبة باستمرار الالتزام بالقرار الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وهدنة عام 1949”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام