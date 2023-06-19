لا لقاء مع شين على جدول زيارة بلينكن لبكين

لا يتضمن جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في آخر يوم من زيارته لبكين لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما يظهر جدول الوزير الذي نشرته الخارجية الأمريكية.

ويظل اللقاء المحتمل مع الزعيم الصيني هو الموضوع الأكثر إثارة في زيارة بلينكن إلى بكين ومقياس “نجاحها”. وظهرت معلومات حول احتمال عقد مثل هذا الاجتماع في وسائل الإعلام قبل زيارة الوزير، لكن لم يؤكد أي من الجانبين ذلك رسميا.

وفقا لجدول أعمال بلينكن، فإنه بعد المحادثات الذي عقدها اليوم الاثنين مع وانغ يي، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيحضر طاولة مستديرة مع خريجي برنامج التبادل، ثم يلتقي موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الصين مع أفراد أسرهم كذلك رجال الأعمال الأمريكيين، قبل أن يختتم الزيارة بمؤتمر صحفي.

في وقت سابق، ذكرت CBS News أنه رغم عدم وجود اتفاق نهائي بشأن الموضوع، كانت الاستعدادات جارية في بكين لعقد اجتماع محتمل بين بلينكن وشي.

وفي وقت سابق وصفت الخارجية الأمريكية محادثات بلينكن مع نظيره الصيني تشين غانغ الأحد بأنها كانت “صريحة وجوهرية وبناءة”، بينما أشار تشين إلى أن العلاقات بين بكين وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالات