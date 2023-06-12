بالفيديو | حريق هائل بإحدى السيارات يتسبب بانهيار طريق سريع رئيسي في مدينة فيلادلفيا الامريكية

انهار جزء “قسم” من الطريق السريع “آي-95” في مدينة فيلادلفيا الأميركية، الأحد، عقب اندلاع حريق كبير.

وقالت المتحدثة باسم سلطات المدينة سارة بيترسون، إن “السبب وراء انهيار طريق “آي-95″ السريع، هو اندلاع حريق كبير في إحدى السيارات أسفل الطريق، ما تسبب بهذه الكارثة”.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، منوهة بإغلاق الشرطة للطريق في كلا الاتجاهين.

وأضافت أن كافة دوائر مدينة فيلاديلفيا والولايات المتحدة تعمل على معالجة تداعيات انهيار الطريق التي أثرت على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق بشكل عام.

وأكدت عدم ورود أية أنباء بوقع ضحايا بين المدنيين جراء انهيار الطريق حتى اللحظة.

من جانبه، قال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا ديريك بومر، إن فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث ليكتشفوا اندلاع حريق ضخم في سيارة لم يتمكنوا من تحديد طرازها.

في حين أشارت بعض التقارير الصحيفة إلى أن الحريق شب في صهريج للنفط، وهذا سبب ضخامة الحريق والأضرار التي تسبب بها.

وقال عدد من سكان المدينة لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات متتالية في المنطقة.

وأفاد عدد من المسؤولين في المدينة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بأن الطريق قد يغلق لأسابيع.

بدوره، أعلن وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج في تغريدة عبر “تويتر” أنه عرض “الدعم الكامل للمساعدة في إعادة الإعمار”

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر سحابة ضخمة من الدخان الأسود ملأت الأجواء جراء الحريق.

المصدر: وكالات