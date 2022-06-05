الولايات المتحدة.. 3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في فيلادلفيا

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل، جراء إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة مساء السبت في مدينة فيلادلفيا شمال شرق البلاد.

وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بدوريات في منطقة ساوث ستريت وسط فيلادلفيا عندما سمعوا عدة طلقات نارية وشاهدوا عددا من المشتبه بهم يطلقون النار على حشد كبير قبيل منتصف الليل.

وذكر بيس أن شرطيا أطلق النار على أحد المشتبه بهم من بعد نحو 9 أمتار، لكن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد أصيب. وأوضح أن القتلى هم رجلان وامرأة ولم تعلن السلطات عن أسمائهم. ولا تزال حالة جرحى الحادث مجهولة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على مسدسين، مشيرة إلى عدم تنفيذها أي اعتقالات.

المصدر: روسيا اليوم