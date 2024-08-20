نتنياهو خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: لن نغادر محوريّ فيلادلفيا ونيتساريم في أي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 15:30
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نتنياهو خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: لن نغادر محوريّ فيلادلفيا ونيتساريم في أي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة علينا
منذ 1 ساعة
20 August، 2024
عاجل
فيلادلفيا
نيتساريم
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