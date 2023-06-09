حول تطورات تلال كفرشوبا..النائب فياض للمنار : المقاومة تتابع الموضوع ومتهيئة لأي احتمالات

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض للمنار ان موقف الجيش مشرف تماما في موضوع التطورات الجنوبية وحركة الناس تستند الى موقف ثابت بالدفاع عن السيادة ومن وراء كل ذلك لا يظنن احد ان المقاومة يمكن ان تتساهل مع اي مس بالسيادة او اعتداء على اهلنا ومناطقنا.

واكد ان المقاومة تتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة عن كثب وبأعلى درجات الاهتمام ومتهيئة لأي احتمالات تصعيدية في الموقف القائم ولن تسمح للعدو ان يتمادى في تجاوزاته.. واشار ان العدو يدرك تماما بحسب التجارب القريبة والبعيدة ان الارادة الاسرائيلية مقيدة والتمادي بتجاوز الخطوط الحمر سيكون مكلفا للعدو الاسرائيلي.