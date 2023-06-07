الرئيس الفرنسي يعين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 21:44

الرئيس الفرنسي يعين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفدا خاصا إلى لبنان

منذ 54 mins 7 June، 2023
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