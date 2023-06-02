العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا واقتحم عدة قرى بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين واقتحمت عدة قرى شمال شرق المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري على طريق جنين نابلس قرب مستوطنة شافي شمرون”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال اقتحمت فجر الجمعة، قرى فقوعة، عرابة، عربونه والجلمة، وشنت حملات تمشيط في تلك القرى، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية”.

المصدر: فلسطين اليوم