المرتضى استقبل العلامة فضل الله: لتعزيز الخطاب الانفتاحي والوحدوي والعمل على إزالة الهواجس والمخاوف

تفقّد العلامة السيد علي فضل الله المكتبة الوطنية في الصنائع، بدعوة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى حيث استقبله في مكتبه، وجرى تداول عدد من القضايا الثقافية والوطنية والإنسانية واخر التطورات في لبنان والمنطقة.

في البداية رحّب الوزير المرتضى بالعلامة فضل الله لقبول هذه الدعوة ، مقدرا” دوره الوطني والوحدوي والحواري”، واضعا اياه بأجواء عمل الوزارة على الصعيد الداخلي والخارجي، مشيرا إلى ان “الدور الأساسي للوزارة هو بث الوعي الوطني في ظل التحديات بل الحرب الثقافية والفكرية التي نتعرض لها “،مشددا على “ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية من اجل الحفاظ على التضحيات التي قدمت من اجل تحرير هذا الوطن في ظل تربص العدو به وبشعبه”.

من جهته شكر فضل الله للوزير المرتضى حسن الاستقبال ،مشيدا “بما قام به من جهد ونشاط ثقافي وفكري مميز في إحياء ثقافة المحبة والتواصل والانفتاح بين اللبنانيين وفي الاضاءة على حضارة هذا الوطن وتاريخه وعلمائه ومفكريه ومخترعيه ومواجهة ما يحاك ضد الوحدة الوطنية والقيم اللبنانية الجامعة”.

وتوافقا على ان “جميع المكوّنات اللبنانية أصحاب حضارة وتاريخ ومن واجب هذه المكوّنات الحفاظ عليها وتعزيز الخطاب الانفتاحي والوحدوي بدلا من الخطاب المتشنج والمثير للانقسام “، كما دعوا “إلى العمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي تثار وتزيد من تعقيد الأمور بين أبناء الوطن الواحد “، وأملا ان “تنعكس الأجواء الإيجابية في العلاقات العربية العربية والعربية الإسلامية على الساحة الداخلية وان تسارع قواه السياسية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي رأفة بهذا الوطن وإنسانه” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام