انخفاض أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضا بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولاراً للأوقية ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1023.83 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1428.07 دولاراً للأوقية.

المصدر: رويترز