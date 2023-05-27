قرية المغير بالضفة المحتلة مغلقة لليوم الـ15 من قبل الصهاينة

لليوم الخامس عشر، تواصل قوات العدو الإسرائيلي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية السبت إن “قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم”.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين الصهاينة وجنود العدو، حيث أصيب مواطنا بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ 270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم