الشيخ يزبك: لانتخاب رئيس يحمي لبنان.. ومحور المقاومة يتكامل يوما بعد يوم

دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “اللبنانيين إلى العودة إلى لبنانيتهم وأن يكون حرصهم على الوطن لا على مآربهم الخاصة ولا على الإملاءات الخارجية”، ورأى ان “على اللبنانيين أن يختاروا رئيسا يحمي بلدهم والإنجازات التي تحققت، وتحديدا تلك التي حولت هذا البلد من الضعف الى القوة”.

وأكد الشيخ يزبك “الحرص على انتخاب رئيس والخروج من هذا الفراغ القاتل، لتنطلق الدولة”، واضاف “نحن مع بناء دولة قوية عادلة تحمي مواطنيها وحدودها”.

من جهة ثانية، قال الشيخ يزبك “ليتوحد الشعب الفلسطيني كما توحدت فصائله، بالوحدة نكون أقوياء وبالوحدة نحرر فلسطين وأمتنا من كل ظالم”، وأكد ان “محور المقاومة يتكامل يوما بعد يوم وهذا يحمل كل الخير لأمتنا العربية والإسلامية”.

كلام الشيخ يزبك جاء ذلك خلال تشييع الشهيد الجريح محمد سلوم في بلدة يونين البقاعية، وتخلله تقديم ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد قبل اداء الصلاة على الجثمان الطاهر ومواراته في ثرى البلدة الى جانب ضرائح الشهداء.

المصدر: المنار