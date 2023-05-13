فاعليات بعلبك تستنكر الاعتداء على مدافن دير الأحمر

دانت القوى السياسية والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والاجتماعية في منطقة بعلبك الهرمل، الاعتداء الآثم على مدافن بلدة دير الأحمر.

وأكد رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح في اتصال مع “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “البلدية قدمت دعوى أمام المخفر ضد مجهول، وقد باشرت مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية تحقيقاتها بالحادث لكشف المرتكبين، ونحن بانتظار نتائج التحقيق ولن نلقي الاتهامات جزافا”.

وتوجه القزح بالشكر إلى “كل القوى والفاعليات من مختلف أنحاء المنطقة، التي استنكرت العمل المدان، وأعربت عن تضامنها مع أهالي دير الأحمر، فنحن يجمعنا مع كل بلدات ومدن وأبناء بعلبك الهرمل العيش الواحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام