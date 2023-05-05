الشيخ يزبك: على اللبنانيين الاستفادة من أجواء الانفتاح في المنطقة

رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “المنطقة تسودها أجواء من الإرتياح والانفتاح على مزيد من التفاهم وحل المشاكل، إلا أن المسؤولين اللبنانيين لم يستفيدوا من هذه الأجواء ليبادروا إلى الحوار والتفاهم ومد الأيدي والمسارعة لتنقية وتصفية الأجواء وتذليل العقبات بإزالة الهواجس والمخاوف”.

وأضاف الشيخ يزبك في خطبة صلاة الجمعة في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك “نقول للمسؤولين الذين يدعون بأن همهم الوطن والمواطن، عليكم أن تبادروا إلى انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من الفراغ لتنطلق عجلة الحياة في المؤسسات، وكفى الشعب اللبناني الخطابات الشعبوية والتنظير الذي لا طائل منه ما لم يتم الإقدام على الانتخاب”، واعتبر أن “زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا، هي كسر لقانون قيصر والإرادة الأميركية إيذانا بسقوط الهيمنة الإمبريالية في المنطقة ودعم محور المقاومة من داخل دمشق”.

وتابع الشيخ يزبك “الزيارة والمحادثات والاتفاقات أربكت العدو الإسرائيلي وتركت ارتياحا كبيرا على محور المقاومة والانفتاح على المنطقة لإزالة كل ما يبعد على المستوى العربي والإسلامي وبدأنا نسمع بيانات علماء من السعودية أن الاتفاقات الإبراهيمية هرطقة وإن الدين عند الله هو الإسلام وهذا كله من آثار اللقاء الإيراني السعودي في الصين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام