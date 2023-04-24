لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني رفيع المستوى في موسكو الثلاثاء

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّه “تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا، روسيا، سوريا وإيران يوم غد الثلاثاء في موسكو”.

وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أوضح أكار أن “الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأنّ الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات”.

وقال أكار “إن أنقرة تتوقع “تطورات إيجابية” عقب الاجتماع المرتقب”، مضيفقاً “هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن”.

وقال الوزير التركي “إن بلاده حاسمة في مكافحة الإرهاب” في الوقت الذي “تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي” وفق قوله،

وتابع “لدينا إخوة وأخوات من سوريا نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو بلدهم. ليس واردًا أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر، نحن نتبع سياسة واضحة جدًا في هذا الشأن”.

المصدر: وكالة الاناضول