بيرم : إطلاق الوزارة مسار التدريب المهني نجح في عكار وسينتقل الى مناطق أخرى

اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى “إطلاق وزارة العمل لمسار التدريب المهني المعجّل في كل لبنان بدءا من عكار”، وقال: “قمنا بتأمين العديد من الوظائف وها هو مسار التدريب ينتقل إلى عدّة مناطق أخرى، ونقوم لهذه الغاية بمذكّرات تفاهم مع جهات عدة، لأنّنا نؤمن بالشباب ونريد إشراكهم في القرار الرسمي، إذ يوجد فجوة تاريخيّة متراكمة وشيء من اللاثقة بين المواطن والمسؤول”.

وخلال رعايته حفل الإفطار السنوي الأول لخريجي جامعة المعارف أثنى الوزير بيرم على “الجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل إطلاق قيادات شابة مؤهلة للمجتمع”، معتبرًا أن “العلم يتجلّى بصفات امتلاك المعرفة والأخلاق والقدرة على الإنتاج الفاعل في المجتمع”. وعبّر عن سعادته “لوجود جامعة تصنع الكوادر وتقدّم للمجتمع صنّاع الحياة”.

وعبر وزير العمل عن سعادته “لوجود 70% من خرّيجي جامعة المعارف في سوق العمل”، معلنًا “فتح منصّة التوظيف في الوزارة أمام خرّيجي الجامعة، والاستعداد للتعاون في ملف التدريب المهني المعجّل الذي تتبنّاه الوزارة، وكذلك مع مركز التعليم المستمر الذي تنوي جامعة المعارف إطلاقه في الفترة المقبلة”.

رئيس الجامعة الدكتور علي علاء الدين عبّر عن اعتزازه وفخره بالخريجين قائلاً: “إن نتائجكم المبهرة ونجاحاتكم وفي هذه الظروف بالتحديد، هي مدعاة للفخر وسبيل لفتح المجال للنهوض مجددًا بقطاع التعليم الذي يئنّ بسبب الأزمات المتلاحقة. إن التوجه الحقيقي لبناء الوطن، يكمن في الاستثمار بأحد أهم ثرواته ألا وهي أدمغة شبابه”.

وأشار الى أن الجامعة “عملت منذ سنواتها الأولى على تبنّي أساليب تعليم حديثة بعيدًا عن التلقين، ودعمت مناهجها بمهارات التفكير النقدي والإبداعي، والأنشطة الّلاصفية وواكبت حركة الطلاب في مسير التطوّر، إذ عقدت المؤتمرات الدوليّة والندوات العلميّة والثقافيّة، والورش التخصّصية، وشجعت على الأعمال البحثيّة التي تعكس الاهتمام بنهوض المجتمع واقتداره”.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن “الاستبيانات الخاصّة بالخرّيجين أظهرت أن نسبة التوظيف تخطّت عتبة السبعين بالمائة، ما يُثبت مجددًا ثقة المجتمع وإيمانه بقدرات الخرّيجين وبالشهادة التي يحملونها”، داعيًا إلى “خدمة الأجيال المقبلة واحتضان الطلّاب ومساعدتهم في تأمين التدريب والتوظيف”.