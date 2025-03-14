رواة الارض..مشروع يسجل التاريخ الشفوي للحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان

من لا تاريخ له لا حاضر له.. مقولة حوّلتها جامعة المعارف الى مشروع يهدف الى تسجيل التاريخ الشفوي للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان..

رواة الأرض…هو إسم هذا المشروع الذي يعمل عليه طلّاب الجامعة منذ مدّة:

ما الذي رصده الطلّاب خلال عملهم؟ في أي مرحلة أصبحوا؟

من جامعة المعارف الطالبة بتول حمّود سنة ثالثة صحافة وإعلام رقمي والطالبة شذى بدران سنة رابعة صحافة وإعلام رقمي تتحدثان عن مشروعهما خلال استضافتهما في فقرة نهار جديد:

ماذا يعني هذا المشروع؟ لماذا هذا الاسم؟ متى انطلقت الفكرة؟

ولدى سؤال الطالبة شذى عن سبب اختيار هذه المرحلة من الحرب وتم ارشفتها:

في ظل عصر الصورة هل كان للذاكرة المسموعة أثر؟ وكيف تفاعل معها الجمهور؟

وفي الحديث عن مراحل العمل وكيفية اختيار المقاطع؟ وهل تم ارشفته على موقع الكتروني خاص به؟

المصدر: موقع المنار