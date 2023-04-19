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April 19 2023 - 20:08

تقرير مصور | الاعلان عن هدنة جديدة تبدأُ عند السادسة مساء اليومِ في السودان

منذ 1 ساعة 19 April، 2023
طوابير من المواطنين السودانيين يصطفون امام احد افران الخبز بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وثوات الدعم السريع
السودان - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أُعلن في السودان عن هدنةٍ تبدأُ الساعةَ السادسةَ من مساءِ اليومِ الأربعاء لمدةِ أربعٍ وعشرينَ ساعةً بموافقةِ طرفي النزاع.

ويأتي الاتفاقُ على الهدنةِ الجديدة بعدَ سقوطِ الهدنةِ الانسانية التي كان قد تم الاتفاقُ عليها يومَ أمسِ جراءَ تجددِ الاشتباكاتِ في العاصمةِ الخرطوم وفي أمّ درمان بينَ الجيشِ السوداني وقواتِ الدعم السريع، وشهدَ محيطُ المطارِ والقيادةِ العامة للقواتِ المسلحة اشتباكاتٍ عنيفةً بين الطرفين، كما دارت اشتباكاتٌ بالأسلحة الثقيلة بشارع عبيد ختم.

وغطت السحبُ سماءَ منطقةِ جبرة، جنوبَ الخرطوم، كما سُمعت أصواتُ القصفِ بالأسلحة الثقيلة في مدينة أم درمان، غربَ العاصمة، والخرطوم بحري، شمالَ العاصمة، وشرقَ النيل وعددٍ آخرَ من نقاطِ الاشتباكِ بين الطرفين، وتسببت الاشتباكاتُ بمقتلِ أكثرَ من 300 شخصٍ وجرحِ أكثرَ من 2600 آخرين وخروجِ عددٍ من المستشفيات من الخدمة، وسطَ مناشداتٍ لتزويدِ المستشفياتِ بالموادِ الطبية اللازمة.

وتغيبُ أجواءُ عيدِ الفطرِ عن السودان، معَ اقترابِ البلادِ من كارثةٍ انسانيةٍ في ظلِّ استمرارِ المعارك.

المصدر: قناة المنار

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