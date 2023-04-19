قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 15:52

قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي

منذ 51 mins 19 April، 2023
قوى الامن
لبنان

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
” في إطار العمل الذّي تقوم به فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي لقمع مخالفات الصيد البرّي، ولا سيّما الطيور المهاجرة.
بتاريخَيْ 14 و15-04-2023 وفي منطقتَيْ جبل تربل وحيلان، تمكّن عناصر الفصيلة المذكورة أثناء تسيير دورية لقمع مخالفات الصيد البريّ، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم /580/ “نظام الصيد البرّي في لبنان”، من توقيف /4/ أشخاص بالجرم المشهود خلال صيدهم للطيور المحظّر اصطيادها. وبعد التحقيق معهم، تُرِكوا لقاء سندات إقامة وتعهّدوا بعدم تكرار ذلك، وجرى ضبط البندقيات المستخدمة في عملية الصيد بناءً على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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