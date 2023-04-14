الشيخ يزبك: شمس فلسطين ستشرق بدعم شعبها وتوحيد الساحات

أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الى ان “إعلان يوم القدس العالمي من قبل الامام الخميني(قده) كان بناء لرؤية الامام بأن انتصار المستضعفين ورفع الظلم لا يتم إلا بإحياء القضية الفلسطينية وإزالة الغدة السرطانية إسرائيل من قلب الأمة الإسلامية”، وتابع “لشدة اهتمامه بفلسطين والقدس دعا الى جعل آخر يوم جمعة من شهر رمضان يوم القدس، وقرنها بالدعوة إلى إعداد جيش العشرين مليونا لقتال العدو الإسرائيلي”.

وقال الشيخ يزبك في خبطبة صلاة الجمعة في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك “ها هو يوم القدس اليوم بعد نداء الإمام قبل 44 سنة تحييه الأمة وتجتمع كلمات قيادات محور المقاومة على ضرورة دعم المقاومة في فلسطين بكل وسيلة وطاقة، من خلال دعم ذراع القدس الضفة وغزة ودعم توحيد الساحات ودعم الشعب الصامد، أهل الرباط والاعتكاف في الأقصى، رغم كل وحشية العدو فالأمل كبير بقرب النصر والتحرير”، ورأى ان “المراقب لما يجري في فلسطين والقدس من أحداث يجعله يطمئن الى الغد الذي تشرق به شمس فلسطين، بإذن الله تعالى فكل التحايا الى الشعب الفلسطيني وأهل الرباط”.

من جهة ثانية، حث الشيخ يزبك “المسؤولين ان يبادروا إلى إزالة العوائق التي تحول دون النهوض بالوطن الواحد الموحد”، وتابع “ليعلم الجميع أن الرهان على الخارج ما هو إلا رهان على سراب”، واكد ان “الحل للأزمة داخلي باجتماع المسؤولين وتطبيق الدستور بانتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لانطلاق المؤسسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام