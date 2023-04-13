حزب الله يقدم المازوت لبلدية تعلبايا

قدم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي ابو حمدان، بالتنسيق مع مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر ومسؤول القطاع الشيخ بلال عواضة، مادة المازوت التي تحتاجها بلدية تعلبايا للاستمرار بتقديم خدماتها لأهل البلدة، وقد جرى التسليم اليوم للبلدية ممثلة بعضو المجلس البلدي عدنان محي الدين عبر رابط الشعبة علي دياب.

وشكر محي الدين الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله والحزب والمساهين على الجهود المبذولة.

أما ابو حمدان فأكد “وقوف حزب الله إلى جانب أهلنا دائماً مهما اشتدت الظروف”. وقال:” كما اعتاد أهلنا على المقاومة وحضورها في كل الاستحقاقات، ومن أجل المضيّ والاستمرار في التعاون لما فيه مصلحة الناس والمؤسسات، استجبنا لنداء بلدية تعلبايا التي تعاني كما جميع البلديات من غياب التمويل متأثرة بالواقع الاقتصادي العام للبلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام