السيد هاشم صفي الدين : المحور وحّد المقاومة وكل الإمكانات ستكون في المواجهة الكبرى

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان” المحور اليوم وحّد المقاومة ونجد ان الاسرائيلي بدأ يفقد اعصابة والهدف واحد هو إزالة اسرائيل”.

واضاف في كلمة له في لقاء “درع القدس: الضفة نحو عهد جديد”: ” الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير”.

واشار سماحته الى ان” سياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغياناً وعدواناً”، مؤكدا ان” اليوم المقاومة خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين”.

وتابع السيد هاشم:” نزداد صلابة وعزما وارادة،وكل الامكانات ستكون في المواجهة الكبرى التي يبدو ان الإسرائيلي مستعجل عليها ونحن ايضا مستعجلون ومستعدون”.

واضاف:”المقاومة يا نتانياهو هي مقاومة الوحدة والقدرة والقوة والعزم ،واي امر ستقوم به يا نتانياهو ستكون الاجابة جاهزة عليه في كل الساحات”.

وختم بالقول:” نحن جميعا درع للضفة والقدس ولاهلنا في فلسطين ولكل امتنا من اجل ازالة الكيان”.

المصدر: موقع المنار