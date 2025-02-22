الخط الساخن | في دير قانون النهر.. مسيرة الوفاء للسيد الهاشمي

في حلقة “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة بعنوان “في دير قانون مسيرة الوفاء للسيد الهاشمي”، جالت كاميرا البرنامج في مسقط رأس الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، والتقت بعدد من الفعاليات المعنية بتنظيم التشييع يوم الاثنين.

بداية، كانت جولة مع سلمان حرب، المسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الأولى، الذي رافق فريق العمل من حسينية البلدة حيث سيتم استقبال المعزين، مرورًا بمسار المشيعين، وصولًا إلى المكان المختار ليكون المثوى الأخير للشهيد الهاشمي.

ومن المرقد الشريف، تحدث السيد عبد الله نور الدين، مدير منطقة جبل عامل الأولى في الدفاع المدني في الهيئة الصحية، والشيخ إبراهيم قصير، إمام البلدة، والمفوض أحمد غضبون، مسؤول مفوضية المنطقة الأولى، عن الاستعدادات لهذا اليوم المهيب من كافة المعنيين.

وعن جوانب مختلفة من شخصية السيد هاشم، تحدث محمد علي زلزلي، مختار بلدة دير قانون، وعلي أحمد قصير، والحاجة سنية صفي الدين، شقيقة السيد هاشم صفي الدين.

واختُتمت الحلقة في منزل الحاج جعفر قصير، والد الاستشهادي أحمد قصير وإخوته الأربعة، حيث كان الحديث عن الشهادة والتفاني في خط المقاومة.

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المصدر: موقع المنار