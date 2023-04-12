موظفو الكهرباء في حلبا والنبطية التزموا الاضراب

التزم الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان – دائرة حلبا والعبدة والقبيات في محافظة عكار، الاضراب التحذيري والاعتصام داخل المكاتب الذي دعت إليه النقابة بدءا من اليوم على أن يستمر أيام 13 و15 و18 نيسان،

كما لبى الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان – دائرة النبطية الدعوة الى الاضراب التحذيري والاعتصام داخل المكاتب، أسوة بزملائهم في المناطق.

ويأتي الاضراب احتجاجا على رفض وزارة المالية الموافقة على استفادتهم من قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية، والذي أعطي لهم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مطالبين الوزارة بالعودة عن قرارها لأنه حق مكتسب لهم، وخصوصا في ظل تردي وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان الموظفون والعمال والمستخدمون حضروا صباحا الى مكاتبهم، دون القيام بأي عمل او إجراء أي مناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام